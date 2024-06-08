Мережею ширится відео, як нібито десантники звертаються з підвалу з вимогою їх звільнити: у ДШВ відреагували

У 81-й бригаді кажуть, що цих бійців вивели поза штат після поранень і контузій.

Чоловік, який відрекомендувався сином бійця 81 аеромобільної бригади, заявив, що його батька утримують у підвалі й не дають звільнитися зі служби за результатами ВЛК. Водночас він поширив відео зі зверненням військовослужбовців з підвалу. У 81 бригаді кажуть, що звільнення цих військових – не в їхній компетенції.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Ілля Ярема, який відрекомендувався сином бійця 81 бригади, 6 червня розповів у Facebook, що його батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дозволяють звільнитися зі служби за станом здоров’я. Він пояснив, що його батько та ще 54 військових були у складі 129 бригади Територіальної оборони, однак у лютому 2024 року їх перевели до 81 бригади, яка підпорядковується командуванню Десантно-штурмових військ (ДШВ). Військово-лікарська комісія визнала батька Яреми непридатним до служби в ДШВ.

Відповідно, від березня усі 55 чоловіків не отримували жодних виплат, а рапорти на звільнення ніхто не розглядає, пише Ілля Ярема.

Опубліковано Іллею Яремою Четвер, 6 червня 2024 р.

"Фактично вони там просто заручники. Коли хлопці запитали МПЗшника, що вони роблять для вирішення цієї ситуації, відповідь була: “Вас не має це ї**ти”. Хлопці написали звернення до поліції, ВСП, ДБР. Нуль реакції", – розповів чоловік.

Що кажуть у 81 бригаді?

У бригаді заявили, що військовослужбовці, які були на відео, наразі проходять військову службу в одній з окремих бригад територіальної оборони та перебувають у статусі таких, що виведені в розпорядження їхнього командира. Це пов’язано з тим, що після переведення підрозділу цих бійців вивели поза штат після поранень і контузій.

"Відповідно до чинного законодавства командування 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не має законних підстав щодо (звільнення, переведення, розгляду скарг та заяв) зазначених військовослужбовців, адже це в межах компетенції командира окремої бригади ТрО", – зазначили у бригаді.

А втім, там наголосили, що командування бригади не залишається осторонь і сприяє якнайшвидшому розв’язанню цього питання.

Нагадаємо, у МВС уточнили, хто має право на демобілізацію.

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