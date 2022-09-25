Мережу шокувало "божевільне" відео, яким Росія зомбує населення Донбасу

Новий місцевий телеканал російських окупантів "Маріуполь 24" транслює просто "божевільне" та брехливе пропагандистське відео для жителів тимчасово окупованих територій України.
У ролику вже традиційно для пропаганди стверджується про начебто "нацизм" в Україні, від якого державу треба "вилікувати".
Відповідним записом у Мережі поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ми всі бачимо те лайно, яким пропаганда годує через соцмережі. Але це ще не дно. Дивіться. Запис з телевізору в Маріуполі. Це транслює місцевий новий канал окупантів "Маріуполь 24", – йдеться в дописі посадовця.
Андрющенко назвав це відео "прямою декларацією на винищення всіх нас".
Так, у ролику показана божевільня та її пацієнтка, якій лікар намагається зробити ін’єкцію. І, ось, що каже голос за кадром:
"Не чини спротиву. Допоможи вилікувати Україну. Чинити спротив Росії – все одно, що чинити спротив лікарю, який намагається врятувати тобі життя. І ось чому ціль "спецоперації" збройних сил Росії в Україні – це денацифікація".
На відео також заявляють про "зерна нацизму", які начебто "проросли в Україні" ще на початку 90-их років. Також там збрехали про начебто знищення тисяч людей на Донбасі "українськими нацистами", а армія РФ "війну закінчує, а не починає".
Президента України Володимира Зеленського у ролику називають "наркманом" та діляться вигадками, що на нього нібито "чекає новий "Нюрнберг".
Нагадаємо, у Криму в телеефір запустили ролик з Зеленським, де той закликає мобілізованих здаватися в полон.
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