Мерія Маріуполя попередила, що окупанти збираються залишити місцевих людей без води і тепла взимку

У знищеному окупантами Маріуполі вкрай складна ситуація із опаленням і водою, яку окупанти беруть у резервному водосховищі. Ця вода технічна і її вистачить лише на 9 місяців.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він нагадав, що джерело питної води у Маріуполі – із річки Сіверський Донець – окупанти перебили ще на самому початку повномасштабної війни. І наразі відновити водопостачання майже неможливо, оскільки це потребує величезних грошей.

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Також Бойченко зазначив, що окупаційна влада не готує Маріуполь до опалювального сезону. Жителі Маріуполя взимку будуть без тепла. Через це восени буде друга хвиля виїзду людей із міста.

"Чотири наших центри "Я – Маріуполь" активно працюють у всіх напрямках із допомоги жителям міста, яким вдалось виїхати. Восени очікуємо підвищений попит на допомогу з боку центру, адже попереду опалювальний сезон, тож люди будуть масово виїжджати із міста", - розповів Бойченко.

За даними мерії, близько 40 тисяч маріупольців виїхали за кордон через дії РФ, на території України наразі перебувають близько 200 тисяч жителів міста. У Маріуполі досі залишаються 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни проводять "приховану мобілізацію" українців.

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