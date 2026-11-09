Мерц поставив Європу перед вибором: Німеччина висунула ультиматум через Україну – FT

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет Євросоюзу, якщо всі країни-члени не погодяться фінансово підтримувати Україну. Берлін вимагає гарантій допомоги Києву на 2027 рік і подальший період, попри спротив окремих держав ЄС.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на лист Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти, який опинився в розпорядженні видання.

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Німецький канцлер поставив підтримку бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від готовності всіх держав об'єднання долучитися до фінансування України. За оцінками Києва, вже 2027 року країна зіткнеться з дефіцитом фінансування у 70 мільярдів євро.

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«Колективне зобов'язання, згідно з яким усі ми без винятку зробимо справедливий внесок у скорочення фінансового дефіциту України, є необхідною умовою для вирішення цього питання та обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки», — написав Мерц.

Його вимога пролунала напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, де канцлер наполягатиме на ухваленні рішення щодо подальшої підтримки Києва.

Чому фінансування України опинилося під загрозою

У грудні минулого року країни Євросоюзу погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Однак через масштабні потреби країни на тлі російської агресії цієї допомоги виявилося недостатньо.

ЄС уже пообіцяв покрити приблизно дві третини додаткового дефіциту — близько 45 мільярдів євро. Єврокомісія розглядає різні механізми залучення коштів, зокрема випуск нових спільних боргових зобов'язань.

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Водночас Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія дали зрозуміти, що не готові надавати Україні додаткову фінансову допомогу. Раніше три з цих країн — Угорщина, Словаччина та Чехія — домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 мільярдів євро.

На цьому тлі Мерц вимагає довгострокових гарантій.

«Ми повинні знайти рішення, підтримане всіма державами-членами, яке забезпечить Україні надійну та багаторічну перспективу фінансування починаючи з 2028 року», — наголосив канцлер.

Німеччина є найбільшим чистим донором бюджету ЄС, тоді як чотири країни, які виступають проти подальшого фінансування України, отримують із європейського бюджету більше, ніж сплачують до нього.

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Берлін також прагне змінити механізм ухвалення майбутніх рішень щодо допомоги Києву, щоб для їхнього схвалення було достатньо кваліфікованої більшості, а не одностайної підтримки всіх держав. Це дозволило б уникати блокування фінансування через вето окремих країн.

У німецькому уряді наголосили, що питання фінансових потреб України має бути врегульоване в межах наступного бюджету ЄС, а участь усіх держав-членів є важливою умовою успішного завершення бюджетних переговорів.

Допомога від Німеччини Україні: останні новини

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина спрямувала або передбачила на допомогу Україні близько 100,9 млрд євро. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на депутатський запит партії «Альтернатива для Німеччини».

Зокрема, понад 43,3 млрд євро становить цивільна підтримка, включно з витратами на українських біженців у Німеччині. Ще 57,6 млрд євро — військова допомога, до якої входять як уже здійснені постачання, так і кошти на майбутні закупівлі озброєння.

Водночас Берлін повідомив, що наразі вичерпав можливості для подальшого передавання Україні американських систем ППО Patriot.

Крім того, канцлер Фрідріх Мерц планує обговорити подальшу підтримку України з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час зустрічі в Берліні.

Демократи США готують новий пакет допомоги Україні на $15 мільярдів

Крім того, демократи в Конгресі США працюють над новим пакетом військової допомоги Україні обсягом близько 15 млрд доларів. Після перемоги на проміжних виборах вони також планують посилити санкційний тиск на Росію.

Водночас прихильники України намагаються домогтися додаткової підтримки ще до початку роботи нового складу Конгресу в січні. Серед пріоритетів — допомога українській енергетиці, постачання ракет-перехоплювачів, розвідувальна підтримка та питання використання систем Starlink і Starshield.

Для цього законодавці можуть запропонувати відповідні поправки до оборонного бюджету США (NDAA). Крім того, демократи мають намір повернутися до розгляду санкційного законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, спрямованого проти російського оборонного та енергетичного секторів.

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