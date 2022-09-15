Мертві діти і людські кінцівки у зубах собак: "Тайра" у США розповіла про жахи Маріуполя та полону

За словами парамедикині, ув'язнені українці у своїх камерах тижнями кричали і вмирали від тортур без будь-якої медичної допомоги.

Звільнена з російського полону парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про злочини російських окупантів у Маріуполі та жахи ув'язнення перед Гельсінською комісією Конгресу США.

Про це повідомляє The Guardian.

"Тайра" виступила із жахливими свідченнями перед законодавцями США, розповівши про свій досвід перенесених тортур та російського терору.

Видання наводить деталі виступу Паєвської.

"Вагітні жінки-в'язні, про їх долю не знають ні рідні, ні держава. Боєць, якого били три години, а потім кинули в підвал, як мішок. І лише через день до нього хтось прийшов. Мертва дитина на руках у матері. Семирічний хлопчик із кульовими пораненнями помирає в мене на колінах, тому що в цьому випадку я не могла відвернути смерть", – розповіла "Тайра".

За словами парамедикині, ув'язнені у своїх камерах тижнями кричали і вмирали від тортур без будь-якої медичної допомоги. Єдине, що вони відчували перед смертю, це знущання та додаткові побиття.

"Мій друг, чиї очі я закрила перед тим, як його смертю. І ще один друг. І ще, і ще. Півмільйонне місто гине на моїх очах під авіаударами – методичними, спланованими. Авіаудари по лікарнях і житлових кварталах.

Лікарня, повна поранених солдатів і цивільних, де закінчилися анестетики та антибіотики. Солдати і весь медичний персонал сплять дві-три години на добу, тому що операції йдуть одна за одною. "Швидкі" прибувають кожні 5-10 хвилин, де поранені та мертві лежать один на одному. Палаючі машини з палаючими людьми в них.

Рятувальники дістають з-під завалів понівечених до невпізнання жінок і дітей. Люди набирають воду з калюж. Пограбовані будинки. Собаки, які колись були домашніми тваринами, тягали людські кінцівки містом", – описує вона жахи Маріуполя.

Паєвська розповіла, що російський солдат запитав її, катуючи: "Ви знаєте, чому ми це робимо з вами".

"Тому що можеш", — відповіла вона.

Пані посол Маркарова пояснила, що це дуже важливі свідчення для притягнення Росії до відповідальності за всі ці злочини та для привернення уваги щодо звільнення всіх захисників та цивільних, яких РФ незаконнно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

Читайте також: