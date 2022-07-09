"Мертві рашисти" в коридорах і на сходах: мер Мелітополя повідомив про переповнені морги після атаки ЗСУ

Після знищення військової бази російських окупантів у Мелітополі морги міста на сьогодні переповнені їхніми тілами. Тож неможливо похоронити місцевих жителів.

Тіла російських військових лежать навіть на сходових майданчиках.

Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 9 липня.

"Після того, як була знищена військова база, то рашисти п'ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих рашистів. І сьогодні морги переповнені – дійсно неможливо ні похоронити людей, ні отримати документи, тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві рашисти", – повідомив очільник міста.

Він зауважив, що російські загарбники не хочуть забирати тіла своїх загиблих.

"Тож сьогодні заручниками цієї ситуації і стали родичі тих, хто загинув у місті Мелітополі своєю смертю. Тому рашисти повністю окупували, заблокували і взяли в заручники місто Мелітополь. Навіть покійників міста Мелітополя!" – наголосив Федоров.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

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