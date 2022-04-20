"Мертвий найманець зі США": американець спростував російський фейк про свою загибель в Україні (фото)

"Мертвий найманець зі США": американець спростував російський фейк про свою загибель в Україні (фото)

З пропагандистською метою російські окупанти вкотре створили фейк про загибель громадянина США в Україні.

У посольство США в Україні закликали "споживачів ЗМІ обережно ставитися до будь-яких подібних повідомлень".

Про це йдеться у повідомленні дипломатичного відомства 20 квітня.

У посольстві США повідомили, що на одному із прокремлівських телеграм-каналів з'явилося фото паспорта 35-річного Сезара Кінтани з Каліфорнії, який начебто воював за Україну та загинув під Маріуполем. При цьому на фото помітно, що росіяни домалювали координати, де "залишилося тіло чоловіка". Пояснили, що це нібито необхідно, щоб сім'я чоловіка могла його перепоховати.

Проте нещодавно "мертвий найманець із США" дав інтерв'ю виданню The Washington Post, у якому спростував повідомлення російської пропаганди. Кінтана розповів, що про свою "участь у війні" дізнався від друга, який стежить за російськими ЗМІ.

"Це справжня пропаганда", – сказав американець.

Кінтана припустив, що його документи опинилися в окупантів невипадково. Адже у грудні чоловік відвідував в Україні свого дворічного сина і тоді донецька "поліція" конфіскувала його паспорт.

Чоловік повідомив, що зараз він розлучений, а рік тому його ексдружина Антоніна Асланова переїхала із сином Олександром до України. Через загострення на кордонах України Кінтана спробував повернути ексдружину з сином до Каліфорнії, проте йому не вдалося цього зробити. А вже через кілька місяців Асланова вивезла сина до Росії і тепер зв'язок із ними повністю втрачений.

Нагадаємо, напередодні Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що окупанти готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними.

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