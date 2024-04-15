Мертвий пейзаж: на що окупанти перетворили Серебрянський ліс на Луганщині – фото та реакція Мережі

Боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений показав світанок у Серебрянському лісі, що біля Кремінної на Луганщині. На фото видно, що окупаційні війська Росії випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.

Фото опублікували на сторінці Нацгвардії в Instagram.

Наразі у Серебрянському лісі тривають активні бойові дії.

Світанок у Серебрянському лісі / Фото: Національна гвардія України

Серебрянський ліс – або, як називають його військові, "ліс чудес" – розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який, своєю чергою, є частиною держпідприємства "Кремінське лісомисливське господарство".

Зокрема фото прокоментувала журналістка Тетяна Микитенко.

Серебрянський ліс

Українці відреагували на фото військового і зазначили, що російські загарбники випалюють усе живе на своєму шляху.

Коментарі українців про Серебрянський ліс

Коментарі українців про Серебрянський ліс

Коментарі українців про Серебрянський ліс

Коментарі українців про Серебрянський ліс

Коментарі українців про Серебрянський ліс

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.

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