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Мертвий пейзаж: на що окупанти перетворили Серебрянський ліс на Луганщині – фото та реакція Мережі

Мертвий пейзаж: на що окупанти перетворили Серебрянський ліс на Луганщині – фото та реакція Мережі

Світанок у Серебрянському лісі / Фото: Національна гвардія України

Мережу сколихнуло фото світанку в Серебрянському лісі на Луганщині.

Боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений показав світанок у Серебрянському лісі, що біля Кремінної на Луганщині. На фото видно, що окупаційні війська Росії випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.  

Фото опублікували на сторінці Нацгвардії в Instagram.

Наразі у Серебрянському лісі тривають активні бойові дії.

Світанок у Серебрянському лісі / © Національна гвардія України
Світанок у Серебрянському лісі / Фото: Національна гвардія України

Серебрянський ліс – або, як називають його військові, "ліс чудес" – розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який, своєю чергою, є частиною держпідприємства "Кремінське лісомисливське господарство".

Зокрема фото прокоментувала журналістка Тетяна Микитенко.

Серебрянський ліс / ©
Серебрянський ліс

Українці відреагували на фото військового і зазначили, що російські загарбники випалюють усе живе на своєму шляху.

Коментарі українців про Серебрянський ліс / ©
Коментарі українців про Серебрянський ліс
Коментарі українців про Серебрянський ліс / ©
Коментарі українців про Серебрянський ліс
Коментарі українців про Серебрянський ліс / ©
Коментарі українців про Серебрянський ліс
Коментарі українців про Серебрянський ліс / ©
Коментарі українців про Серебрянський ліс
Коментарі українців про Серебрянський ліс / ©
Коментарі українців про Серебрянський ліс

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.

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