Мертвий пейзаж: на що окупанти перетворили Серебрянський ліс на Луганщині – фото та реакція Мережі

Мережу сколихнуло фото світанку в Серебрянському лісі на Луганщині.
Боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений показав світанок у Серебрянському лісі, що біля Кремінної на Луганщині. На фото видно, що окупаційні війська Росії випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.
Фото опублікували на сторінці Нацгвардії в Instagram.
Наразі у Серебрянському лісі тривають активні бойові дії.
Серебрянський ліс – або, як називають його військові, "ліс чудес" – розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який, своєю чергою, є частиною держпідприємства "Кремінське лісомисливське господарство".
Зокрема фото прокоментувала журналістка Тетяна Микитенко.
Українці відреагували на фото військового і зазначили, що російські загарбники випалюють усе живе на своєму шляху.
Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.
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