Мертвий сезон: попри відкриття деяких баз в окупованому Бердянську, відпочивальників немає навіть серед місцевих

Мертвий сезон: попри відкриття деяких баз в окупованому Бердянську, відпочивальників немає навіть серед місцевих

У Бердянську зафільмували порожні пляжі.

Зазвичай у цей час у курортному містечку на теплому Азовському морі вже було повно відпочивальників, йдеться в ТСН.

Зараз – приїжджих немає, місцеві також не надто ризикують виходити на узбережжя.

На відео один із пляжів на Середній косі в Бердянську у вихідні. Під грибками та в морі ані душі. «Ідеальна погода, 28 градусів тепла. Море розкішне, тепле, прозоре. Але купатися в ньому нікому цього року», - зазначають на відео.

Раніше деякі місцеві пансіонати повідомили про відкриття. Проте, вочевидь, їхати під дула автоматів охочих небагато. Бердянськ під російською окупацією вже понад три місяці. І очевидно, що сезон цьогоріч зірвано вже остаточно.

Люди чекають, коли ЗСУ врешті звільнять Південь від ворогів.

Пляжний сезон у Бердянську мертвий - моторошне відео з окупованого курортного міста

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