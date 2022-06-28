"Мерзенний напад, Путін буде притягнутий до відповідальності" - лідери країн G7 про теракт у Кременчуці

"Мерзенний напад, Путін буде притягнутий до відповідальності" - лідери країн G7 про теракт у Кременчуці

Після наджорсткого ракетного удару Росії по ТРЦ в Кременчуці, де перебували цивільні люди, лідери країн "Великої сімки" (G7) оприлюднили спільну заяву, засудивши дії російського диктатора Володимира Путіна.

Лідери країн "Великої сімки" (G7), які перебувають на спільному саміті в Німеччині, наголосили, що всі винні за ракетний удар по цивільному об'єкту з понад тисячею людей всередині понесуть відповідальність. Політики назвали атаку окупантів - мерзенною.

Позицію очільників Німеччини, США, Канади, Франції, Британії, Італії та Японії було оприлюднено на офіційному акаунті саміту в Ельмау у Twitter.

"Ми, лідери G7, рішуче засуджуємо мерзенний напад на торговий центр у Кременчуці. Ми разом з Україною оплакуємо безневинних жертв цієї жорстокої атаки. Невибіркові напади на мирних жителів є воєнним злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві.

Лідери G7 підтвердили похитну підтримку України, а також запевнили, що продовжать надавати українцям фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку та безглузду війну з Україною", – додали політики.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 28 червня збирає засідання для обговорення удару по ТРЦ в Кременчуці й обстрілів окупантами мирного українського населення.

Як повідомлялося, ракетний обстріл у Кременчуку, внаслідок якого, станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

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