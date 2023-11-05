"Меседж для наших партнерів": у Повітряних силах прокоментували удар по ракетоносію у Керчі

ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу у Керчі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував удар ЗСУ по суднобудівному заводу у Керчі, на якому перебував один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Вже мабуть всі знають, що було. Вже командувач подякував пілотам за роботу, але мусимо дочекатися результатів підтвердження – чи пішов за крейсером "Москва" цей корабель, як зазвичай відбувається. Командувач дещо натякнув, що "немов скальпелем пройшлись наші пілоти", - сказав він.

За словами Ігната така атака ЗСУ по Чорноморському флоту РФ – меседж для наших партнерів, якими ракетами можливо був уражений цей один з найсучасніших кораблів, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

"Корабель навіть ще не брав жодної участі у бойових діях, він проходив якісь випробувальні роботи, щоб потім вийти в море і воювати проти нашої держави", - резюмував речник Повітряних сил.

​​Командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі лаконічно і зрозуміло прокоментував вчорашні події у Криму.

"Підтверджую", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

У Повітряних силах зазначили, що, ймовірно, наші військові працювали ракетами SCALP.

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