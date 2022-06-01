Мешканці багатоповерхівки в Слов’янську намагались врятувати сусідів, які стікали кров’ю, після влучання ракети

Ракетного удару завдали російські війська по Слов’янську, потужний вибух пролунав серед житлового масиву. Загинуло двоє чоловіків та одна жінка - усі місцеві.

Військових у цьому районі не було ніколи, переконують жителі цього колись затишного курортного містечка, йдеться в ТСН.

Чергове «досягнення» російських окупантів, їхня ракета поцілила в дорогу, пошкодила 4 цивільних будинки, півдесятка автомобілів, але головне - троє загиблих та щонайменше шестеро поранених.

Лагодять, підмітають, вивозять - мешканці Слов’янська намагаються швидко прибрати наслідки жахливого вибуху. Крім житлових будинків потрощена школа, вікна вибиті в магазинах за сотню метрів. З дороги навіть повиривало шматки асфальту. Очевидно, такий потужний вибух могла спричинити лише крилата ракета, її уламки знаходять швидко.

Одному будинку дісталося найбільше. Жодного вцілілого вікна, балкона, одна квартира вигоріла вщент. Олена, береться підмітати там, де сміття ще треба загрібати лопатами. Так їй очевидно так легше – вона працює, щоб не згадувати страшний вибух і смерть сусідів. «Я вибігла в тамбур, бачу поранений чоловік у ногу, кров, ми намагалися йому допомогти. Поранило мою сусідку з 3 поверху і там горіла квартира, чоловік згорів живцем і на 3 поверсі теж загинув чоловік, вся квартира в крові», - розповідає Олена.

Чому окупанти запустили ракету по мирних? Чому вони почали обстрілювати курортне містечко, де немає військових? Жителі Слов'янська з острахом подивляються на Схід. Тут добре знають, що відбувається у сусідніх містах – Лимані, Сєверодонецьку, Лисичанську.

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