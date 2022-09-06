Мешканці Енергодара намагаються виїхати з міста, а працівники ЗАЕС масово звільняються - ГУР

В українській розвідці розповіли, як енергодарці оцінюють ризики перебування російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

Мешканці Енергодара намагаються виїхати з окупованого міста на підконтрольну Україні територію через загрозу втрати контролю ситуацією і процесами на ЗАЕС.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Стала тенденція залишення міста відмічається впродовж останніх декількох тижнів.

Також читайте ЗСУ відбили наступ окупантів на кількох ділянках на Донеччині: ранкове зведення Генштабу станом на 6 вересня

Варто зазначити, що збільшенню потоку біженців з Енергодара передувало збільшення кількості працівників ЗАЕС, які бажають звільнитися. З кожним днем кількість їхніх заяв збільшується, бо саме співробітники ЗАЕС більше за всіх знають про реальну ситуацію на станції і, відповідно, діляться нею з іншими містянами.

Певною зоною інформаційної пітьми залишається кризовий центр ЗАЕС, до якого, за даними ГУР, окупанти досі не допустили представників Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), бо їм є що і кого там приховувати.

Між собою енергодарці кажуть, що "можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з ядерним дроном спрогнозувати неможливо". Тож слід очікувати подальшого збільшення біженців з міста, у тому числі фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції вкрай небезпечним.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Президент України Володимир Зеленський вважає, що через дії російських військових в Україні Росію потрібно визнати державою-терористкою.

У випадку аварії на ЗАЕС які країни можуть постраждати

Читайте також: