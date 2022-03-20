Мешканці Херсона голіруч женуть техніку окупантів в напрямку російського корабля (відео)

Злякавшись українського бойового духу техніка росіян чкурнула з міста.

Мешканці Херсона майже не щодня виходять на мирні мітинги проти російських загарбників. 20 березня херсонці вкотре вийшли на вулиці, аби вказати напрямок озброєним окупантам.

На протест зібралися кількасот мирних жителів з українською символікою в руках. Херсонці голіруч виганяють російську техніку разом із загарбниками, освистуючи та скандуючи "Додому" та "Херсон - це Україна". Злякавшись українського бойового духу, мужності та сили, техніка росіян чкурнула з міста.

Нагадаємо, в Енергодарі відбувся мітинг на підтримку викраденого росіянами першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві вимагали негайно відпустити з полону Самойдюка та інших викрадених громадян України. На мирну акцію протесту зібралося понад півтори тисячі енергодарців.

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