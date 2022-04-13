"Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають": мешканці Херсона шукають прихисток в окупованому Криму та Мелітополі

Для цього вони створили у месенджері спеціальну групу.
Мешканці тимчасово окупованого росіянами Херсона їдуть в анексований Крим, Мелітополь та Миколаїв.
Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.
Як стало відомо, місцеві мешканці створили у месенджері групу. Там вони знаходять тимчасове житло в окупованому РФ Криму, Мелітополі чи Миколаєві.
“Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим".
Він також додав, що у Херсоні зараз є проблеми з медикаментами та бюджетними перерахуваннями на потреби міста.
Нагадаємо, що ворог здійснює примусові перевірки помешкань на тимчасово окупованих територіях України.
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