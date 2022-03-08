Мешканці із ірпінського напрямку дивом виходили до евакуаційного коридору, бо про нього інформація не доходила

Мешканці із ірпінського напрямку дивом виходили до евакуаційного коридору, бо про нього інформація не доходила

Станом на сьогоднішній вечір, 70 відсотків Ірпеня контролюють українці.

Знищення окупантів, єдиний справді дієвий алгоритм, що зупиняє просування орди. Північно-східний напрямок фронту - не виключення. Чужинці сьогодні влучили і зруйнували нову поліклініку в Ірпені. Гатять важким артилерійським калібром по будинках та цивільній інфраструктурі без розбору. Просто б'ють у напрямку, там де українці. Та Ірпінь чинить опір!

Про це йдеться в ТСН.

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Станом на сьогоднішній вечір, 70 відсотків міста контролюють українці. Ще 20 під частковим вогневим контролем окупантів. Район, який впритул наближений до Бучі, на заході - нажаль, нині, окупований. У самій Бучі, Ворзелі, Гостомелі, ситуація - складна. Адже всі ці три містечка, наразі загарбані варварами із залісся. Московити чинять там звірства: розстрілюють транспорт, не розбираючи - хто їде. Не допускають людей до води, підривають криниці, натомість радять мисцевим українцям, аби добути воду розтоплюючи сніг. Це все - звісно, буде у Гаазі.

Евакуація з міст-супутників, розташованих на північний захід від столиці, справа нині - життєво-необхідна, але водночас і смертельно небезпечна.

Тутешня річка, що не звикла до перешкод на своєму шляху, намагається затопити переправу. Рятувальники, поліцейські, волонтери та тероборонівці, з міста Ірпінь, через однойменний стрімкий потік, без упину переводять людей. Тих, хто не в змозі йти власними ногами - несуть на ношах. Своїми зрешеченими бусами, когось, вдається підвезти до переправи, волонтерам. Та більшість йдуть пішки на власний страх та ризик.

Із, нині загарбаних російськими терористами: Бучі, Ворзеля й Гостомеля - шлях ще довший, і ще небезпечніший. Та правда у тім, що іншого варіанту - врятуватися од війни та окупації - наразі, просто не існує.

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Інформація про евакуацію, кажуть біженці, до більшості просто не доходить.

«Немає світла, немає газу… У нас новин жодних! У нас, як зник зв'язок і світло, ми сидимо у вакуумі! Ми ось пішли просто на обум, зустріли колону цілу, ми їх просто дорогою зустріли», – каже місцевий мешканець.

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Увесь шлях до переправи заполонили автівки. Їх всі залишили господарі. Частина транспорту, після прямих влучань, перетворилася на обгорілий мотлох. На де-яких, білі прапори й написи: “діти” чи “евакуація”. Та й це - не врятувало. Майже кожне авто прошите кулями й побите скалкакми.

Котру добу поспіль, вже новим транспортом, Сергій доправляє людей до переправи. Своє авто, залишив у Стоянці: його мало не впритул розстріляли окупанти. «Люди з Бучі, з Ворзеля йшли пішки. Розказували про мародерів кацапських. І танками давили стіни», - розповідає волонтер.

Нині, евакуаційні автобуси, вже по інший бік річки, чекали людей до 17-ої, а потім, ще пів години. Волонтери сподіваються, завтра, буде ще один шанс вивезти подалі од війни, ще трохи цивільних.