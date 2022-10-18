Мешканці Ізюма знову звикають до життя зі світлом і газом, але дворові пічки не розбирають

В Ізюмі на Харківщині готуються до зими, але з двохсот багатоповерхівок придатні до життя лише шістдесят.

Мешканцям Ізюма повертають світло й газ, але пічки у дворах вони не розбирають, бо "хто його знає", йдеться в сюжеті ТСН.

Енергетики та газовики працюють у посиленому режимі, вже змогли під’єднати до живлення 5 тисяч абонентів, і ще 500 дати газ.

Роботи, кажуть, йшли б швидше, якби не заміновані території. Шість тонн вибухівки назбирали в Ізюмському районі піротехніки. Найбільше, кажуть, були заміновані об’єкти критичної інфраструктури. "Вся територія Ізюмщини - вона ще небезпечна, ми працюємо точково. Тільки там, де потрібно дати світло, дати газ, дати воду. А також працюємо по заявках. Мешканці звертаються, і ми також очищуємо їхні подвір’я, щоб вони могли спокійно жити", - повідомляє заступник начальника центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ГУ ДСНС у Харківській області Максим Мельник.

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Електрики, газовики, дорожники та рятувальники можуть працювати, лише коли вибухотехніки дадуть добро. Тільки за останній тиждень на мінах підірвалися двоє працівників служби автомобільних доріг.

Частині мешканців міста вже повернули світло й газ. Електрику та газ вдалося відновити у районах, де живе найбільше людей. "Усього в Ізюмі близько 20 тисяч абонентів, які потребують підключення газу і електроенергії. До електроенергії підключено вже близько 5 тисяч абонентів, до газу близько 500 абонентів, але роботи ще тривають", – зазначає заступник Ізюмського міського голови Максим Стрельник.

Люди зізнаються, що за час окупації вже пристосувалися до нелюдських умов. Пів року жили без світла, газу, води і зв’язку та ще й під постійними обстрілами. "Навчилася палити вогнище. Каву собі цілу годину робила, стакан кави. Навчилася. Потім почала дощову воду збирати у відра. Перший раз я скупалася 2 квітня", - розповідає місцева мешканка.

"Вже три дні, як світло є, три дні, як газ є. І, ну шо я вам скажу, з'являється цивілізація. Уже вода трошки біжить у нас дома. Уже в хаті ми протопили. З'являється цивілізація і легше дихати стає", - розповідає сусідка.

Нині в Ізюмі понад 18 тисяч мешканців. З двохсот багатоповерхівок лише шістдесят вважаються придатними до життя. Волонтери, комунальники та рятувальники щодня забивають ДСП десятки вікон. Квартир із цілим склом в Ізюмі майже немає. Перш ніж давати опалення, пошкоджені будівлі мають законсервувати на зиму, аби продовжити ремонт вже наступного року.

З двадцяти двох котелень в Ізюмі можуть запрацювати лише вісім. Затопити їх планують на початку листопада, але місцеві поки не поспішають розбирати свої саморобні пічки біля під’їздів, бо "хто його знає".

Крім того, місцева влада обіцяє забезпечити людей дровами, понад 3 тисячі ізюмчан вже подали заявки на їхнє отримання.

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