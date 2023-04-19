Мешканці Києва повідомляють про вибухи і яскраве зарево в небі: відео

У Києві вночі, 19 квітня, місцеві жителі повідомляють про звуки, схожі на вибухи та яскраве зарево в небі.

Про це жителі Києва розповіли ТСН.ua.

Кияни вночі 19 квітня повідомляють, що чули звуки вибухів, а у небі було помітне яскраве зарево. Це чули жителі кількох районів столиці.

Наразі офіційно невідомо, що сталось в Києві, проте одразу після цього в столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали попереджають про невідомий об'єкт на Київщині.

Зазначимо, що в кількох областях України ввечері, 19 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів іранськими дронами.

У Дніпрі місцеві жителі також повідомляли про звуки, які схожі на вибухи.

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