Мешканці Мар’їнки, які не евакуювались, вимушені дивитись як догорає їхнє місто

Сьогодні у соцмережах з'явилося відео населеного пункту Мар'їнка, що на Донеччині. На відео добре видно, як ворог знищує житлові квартали містечка.

Видно, що цей населений пункт зруйнований, випалений та фактично непридатний до життя - в місті не працюють магазини, школи, лікарня, пошта. Невелика кількість містян оселилися в бомбосховищі, варять їсти на вулиці і лише іноді виходять подивитися на те, як горять їхні домівки, йдеться в ТСН.

Це місто на поблизу окупованого Донецька російські окупанти руйнували вісім років, штурмували, намагалися захопити цей клаптик землі утиканий териконами. Але Мар’їнка – трималася, відбудовувалася, ремонтувалася.

На центральних вулицях міста все прострілюється, місцями – дим над оселями, стирчать каркаси будівель, повибивало вікна, всюди вирви, повалило дерева, здається, що зникли люди і залишилися самі тільки звуки обстрілів. Тут виходи «Градів» чергуються з прильотами мін.

Серед усього цього в одному із дворів живуть десятки людей. «Жодного скла, жодного вікна, все розбите, а я сиджу в підвалі цілодобово», - кажуть місцеві.

Марина та Олексій жаліються, що два місяці не перевдягалися. Тікали в чому було, а потім в їхньому домі все згоріло. Їхній прилисток – підвал, люди кажуть, що надійний, зведений за комуністів. Всередині трохи холодно і дуже волого. «Нам здається, що всі дома в Мар’їнці горять, а ми вийшли а там все сяйво. Уявляєте, як це бачить», - каже Ніна.

Коханий Гриць заспокоює – як вміє. «Ми живемо як в лайні, але стабільно. А зі стабільністю людина звикає, ніби так і має бути», - каже чоловік.

Містом в руїнах пересуваються лише військові, бо місцевих тут не більше 100 людей, адже 70 % будинків знищені.

Трохи легше на околиці міста, це дозволяє місцевим під звуки обстрілів наводить лад біля двору. Тут в один голос повторюють одну й ту саму фразу: «Уб'ють так уб'ють, а не уб'ють – житимемо».

Тутешні лише жаліються на набридливі звуки вибухів.

Зінаїда Федорівна з дому майже не виходить – вона народилася в Росії , донька живе на окупованій території, син на Закарпатті. «Мені в житті ніхто не зробив зауваження, що на російській (розмовляю – ред.). Від кого мене визволять, то заради Бога», - каже жінка.

А от Генадія – він чи не єдиний, хто не жаліється, бо відчуває себе захищеним завдяки горілці, та й має заробіток. «Шабашки – то тому могилу викопаю, то тому могилу викопаю», - розповідає чоловік.

Свою родину він вивіз до Білорусі, а сам чекає – чим закінчиться війна. «А я буду до перемоги сидіти. Взагалі хто буде «ДНР» чи Україна, мені все рівно», - додає Генадій.

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