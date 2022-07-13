Мешканці Маріуполя продовжують виявляти міни у самому центрі міста (фото)

Російські окупаційні війська не поспішають розміновувати захоплене ними місто.
Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя майже щодня виявляють міни у місті.
Так, один із місцевих виявив вибухонебезпечний предмет на проспекті Миру, біля колишнього поштового відділення.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Ще досі більшість дворів та будинків не обстежені та не розміновані. Колаборантам наразі немає до цього діла. Вони лише займаються створенням пропагандистських роликів про "відродження життя" у місті", - йдеться у повідомленні.
Офіційна влада закликає маріупольців уважно пересуватися містом та проінформувати дітей, щоб вони не наближалися до невідомих предметів.
"Також наразі окупанти запрошують маріупольців працювати на розмінування. Не ведіться, нехай вони ризикують власним життям, а не вашим!", - наголошує міська рада.
Нагадаємо, в Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, бо подумали, що це "Точка У".
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