Категорія
Війна
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканці приватного сектору Запоріжжя на власні очі побачили розрив ракети і дякують "за другий день народження"

Дата публікації
Перегляди
582
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканці приватного сектору Запоріжжя на власні очі побачили розрив ракети і дякують "за другий день народження"

Фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

В результаті ракетного обстрілу Запоріжжя у приватному секторі щонайменше чотирьох людей поранено, серед них – 11-річна дитина.

Пошкоджено десятки будинків, кілька – зруйновано повністю, але за попередніми даними, росіяни намагалися поцілити у промислову зону Запоріжжя, йдеться в ТСН.

Чоловік не стримує сліз, коли показує понівечений будинок, де був його прихисток. До Запоріжжя привіз родину, щоби врятувати від шалених обстрілів під Гуляйполем , бо думав, що в місті безпечніше, та російська ракета прилетіла і сюди. Ні речей, ні документів - добре, що родина вціліла. «Ми покинули все, зібрали валізи і приїхали на машині сюди. А тепер нема куди далі… В машині немає скла, дверей, багажнику», - плаче чоловік.

Ракету по Запоріжжю рашисти випустили близько 9 ранку. Епіцентр вибуху - приватний сектор. Росіяни вже укотре б’ють по мирних жителях.  За попередніми висновками, ракета розірвалася в повітрі над вулицею, на будинки впали лише залишки, але і цього вистачило, щоб зруйнувати помешкання людей.

Як летить ракета, Олександр бачив на власні очі. Чоловік ремонтував дах на своєму гаражі, сусіди – поралися на городі. «Чув звук, ну думаю, поцікавлюся, куди вона пішла. Такий звук, що нагнітає, близько вона, наближається, і тільки буквально секунда ...», - розповідає очевидець і дякує за другий день народження.

«Я стояла на городі у дворі. Ось як стояла, просто впала, закрила голову та й усе. І боялася встати  - всюди гуп, все горить, палає, далі не стрілятимуть – я взагалі нічого не розуміла», - твердить сусідка Надія.

Унаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей, серед них – 11-річний хлопчик. А також вбило і тварин.

Люди показують ракетні уламки – їх тут досі збирають на подвір’ях. Тип ракети встановлюють, але очевидно – якби вона не розірвалася в повітрі, а влучила у ціль, не минулося б без жертв.

«Вєранду в нас завалило повністю, ну і всі вікна, шифер познімало. Отут вікно забите, але всередині скло теж вилетіло повністю», - показують люди.

Окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11 річна дитина

Окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11 річна дитина

Комунальники розгрібають завали - пошкоджено щонайменше два десятки будинків. Це – наслідки вибухової хвилі, що прокотилася вулицями. Тих, хто залишився без житла, в мерії обіцяють розселити. Людям, яким пошкодило хати – допомогти з ремонтом.

Водночас наші військові кажуть, інтенсивність ракетних ударів по обласному центру, наймовірніше, зростатиме. Два дні тому одразу дві російські ракети прилетіли у самісіньке середмістя і влучили у місцевий комбінат.

Читайте також:

Момент влучання двох ракет у багатоповерхівку в Києві зафіксували камери спостереження

Не бачать теми для переговорів: у Кремлі прокоментували евакуацію з “Азовсталі”

Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до столиці України

Наступна публікація