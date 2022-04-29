Мешканці приватного сектору Запоріжжя на власні очі побачили розрив ракети і дякують "за другий день народження"

Мешканці приватного сектору Запоріжжя на власні очі побачили розрив ракети і дякують "за другий день народження"

В результаті ракетного обстрілу Запоріжжя у приватному секторі щонайменше чотирьох людей поранено, серед них – 11-річна дитина.

Пошкоджено десятки будинків, кілька – зруйновано повністю, але за попередніми даними, росіяни намагалися поцілити у промислову зону Запоріжжя, йдеться в ТСН.

Чоловік не стримує сліз, коли показує понівечений будинок, де був його прихисток. До Запоріжжя привіз родину, щоби врятувати від шалених обстрілів під Гуляйполем , бо думав, що в місті безпечніше, та російська ракета прилетіла і сюди. Ні речей, ні документів - добре, що родина вціліла. «Ми покинули все, зібрали валізи і приїхали на машині сюди. А тепер нема куди далі… В машині немає скла, дверей, багажнику», - плаче чоловік.

Ракету по Запоріжжю рашисти випустили близько 9 ранку. Епіцентр вибуху - приватний сектор. Росіяни вже укотре б’ють по мирних жителях. За попередніми висновками, ракета розірвалася в повітрі над вулицею, на будинки впали лише залишки, але і цього вистачило, щоб зруйнувати помешкання людей.

Як летить ракета, Олександр бачив на власні очі. Чоловік ремонтував дах на своєму гаражі, сусіди – поралися на городі. «Чув звук, ну думаю, поцікавлюся, куди вона пішла. Такий звук, що нагнітає, близько вона, наближається, і тільки буквально секунда ...», - розповідає очевидець і дякує за другий день народження.

«Я стояла на городі у дворі. Ось як стояла, просто впала, закрила голову та й усе. І боялася встати - всюди гуп, все горить, палає, далі не стрілятимуть – я взагалі нічого не розуміла», - твердить сусідка Надія.

Унаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей, серед них – 11-річний хлопчик. А також вбило і тварин.

Люди показують ракетні уламки – їх тут досі збирають на подвір’ях. Тип ракети встановлюють, але очевидно – якби вона не розірвалася в повітрі, а влучила у ціль, не минулося б без жертв.

«Вєранду в нас завалило повністю, ну і всі вікна, шифер познімало. Отут вікно забите, але всередині скло теж вилетіло повністю», - показують люди.

Окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11 річна дитина

Комунальники розгрібають завали - пошкоджено щонайменше два десятки будинків. Це – наслідки вибухової хвилі, що прокотилася вулицями. Тих, хто залишився без житла, в мерії обіцяють розселити. Людям, яким пошкодило хати – допомогти з ремонтом.

Водночас наші військові кажуть, інтенсивність ракетних ударів по обласному центру, наймовірніше, зростатиме. Два дні тому одразу дві російські ракети прилетіли у самісіньке середмістя і влучили у місцевий комбінат.

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