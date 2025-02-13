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Мешканці російського Липецька заявили про атаку безпілотників: подекуди зникло світло

Мешканці російського Липецька заявили про атаку безпілотників: подекуди зникло світло

Невідомі дрони атакували Липецьк 13 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

Йдеться про відключення абонентів після атаки.

Жителі російського Липецька 13 лютого 2025 року повідомили про гучні звуки, схожі на вибухи, які було чути у небі над містом.

А також очевидці розповіли, що у місті працює сирена.

Пізніше влада визнала, що регіон зазнав масованого нальоту невідомих БПЛА.

Після атаки було зафіксовано відключення електрики у низці районів Липецька. 

На цей час енергетики ведуть перепідключення споживачів.

Нагадаємо, раніше удар по Саратовському НПЗ підтвердив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цей завод – один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії і відіграє важливу роль у забезпеченні армії паливом.

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