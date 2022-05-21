Мешканці села на Чернігівщині, де був укріплений район окупантів, досі бояться виходити на вулиці

Мешканці села на Чернігівщині, де був укріплений район окупантів, досі бояться виходити на вулиці

Мешканці села Припутні, в околицях якого окупанти створили укріплений район - звідси розстрілювали Ніжин та Ічню - досі бояться виходити надвір.

Односельці гуртуються, бо багато сусідів лишились без домівок, їх спалили рашисти навмисне, йдеться в ТСН.

Васька це найбільший кнур у господарстві Сергія. Окупацію села пережила не вся худоба. «Одежу всю забрали, з’їли порося, півня, дві качки», - розповідає чоловік.

Свині втекли і лише нещодавно повернулись до господаря. На ґанку будинку Сергія досі валяються речі окупантів, у домі жили, на засіяному городі паркували панцерники.

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На паркані сусіда Петра напис фарбою. Чоловік каже, напис наказали зробити самі окупанти. «Жінці загадали напишіть "тут живуть мирні люди", бо після будуть їхати ще страшніше, ніж ті, що були, то кума прийшла краскою намалювала», - розповідає чоловік.

Їхнім селом рашисти рухались великими колонами. Перша пройшла 25 лютого, нарахували кілька сотень одиниць бронетехніки. «Вузькоокі. В чотирьох на мене з автоматами йдуть, я плачу не вбивайте, один на нас схожий, а всі отакі з розкосими очима», - розповідає місцева жінка.

З бронемашин окупанти просто гатили по дворах і людях. Розстріляли куму Петра з чоловіком- ті їхали на велосипедах на цвинтар, мали ховати батька. «Вони стали під вербами, не має куди тікати, болото. Козел на останньому БТР постріляв їх», - розповідає чоловік.

Село зайняли одразу, у людей реквізували хати. І техніку сховали на подвір’ях і за будинками, звідти гатили прикриваючись цивільними.

Про окупацію люди воліють не згадувати, болісно переживали нашестя російської сарани. «Хата згоріла повністю, стіни полопалися усі, ходять кому не лінь, ходять дивляться, наче в музей», - бідкаються місцеві.

У лісі що поруч досі стоять таблички міни, тут стояли окупанти і звідси обстрілювали Ніжин і Ічню. Подушки, одяг, консервація усе валяється на позиціях ращистів, те що накрали у людей.

Усю розбиту техніку окупантів вже прибрали з доріг. Наша артилерія и авіація розтрощила орду і не дала тоді захопити Ніжин. Тепер місцеві думають як відновлювати свої двори і господарство.

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