Мешканці сіл на Житомирській трасі повертаються до понівечених будинків: у кожного своя історія втечі від війни

Відрізок від Бузової до Стоянки мав стати порятунком для місцевих, які намагалися цією дорогою виїхати подалі від війни, але війська загарбника розстрілювали кожне цивільне авто.

Поліція і досі знаходить загиблих та збирає докази злочинів, а мешканці довколишніх сіл тільки тепер почали повертатися додому, якого інколи вже немає, йдеться в ТСН.

Міст у селі Стоянка, на Житомирській трасі, зводили кілька років. Тепер - за кілька місяців. Він був підірваний ще в березні, аби затримати російський наступ, а тепер відновлений, хай поки й тільки половину.

Траса відкрита і рух на ній насичений, а поряд видніються спалені хати. Разом із ними і розірвані відбійники та полатаний асфальту, що ще недавно був згарищем від ворожої техніки і цивільних авто, які ця ж, ворожа техніка безжально розстрілювала. «Дві родини виїжджали з Ворзеля, їм сказали можна, вони виїхали, а тут танк... Врятували четверо, а двоє – загинуло», - розповідають місцеві.

Подібних історій на цій "дорозі смерті" десятки, ні написи "діти", ні повна зупинка авто і підняття рук, не рятувало. «Загиблих наших громадян, мешканців Київської області. Це люди, які загинули у наслідок потрапляння у них куль. Їх розстріляли у голову, в живіт, всю автівку, і навіть з крупнокаліберного кулемета», - каже начальник головного управління поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Лише на Житомирській трасі пів сотні убитих, вдвічі більше на дорогах поряд із нею. Поліція й досі проводить експертизи, ексгумації, і постійно передає матеріали злочинів росіян до СБУ, а ті в міжнародні інстанції. «Брата вбили на трасі. Він вивозив вагітну жінку. Він її завіз на Стоянку, повертався, а там колона, його розстріляли», - розповідає Юлія з Бузової.

Вона вже поховала брата, а нині намагається навести лад на подвір'ї свекрухи, де від будинку лишились лиш стіни. «Нічого не вціліло, абсолютно все згоріло, навіть сарай в погреб», - каже вона.

У дні запеклих боїв тут не те що будинки, вся земля двигтіла. «Стояли росіяни. Це не вкладається в голові. Нас так бомбили, і звідси, і звідти... Танки, черги були, жах», - розповідають місцеві.

Анастасія з родиной виїхала годин за 4 до того, як сусідні хати "прошило" снарядами. Їхній дім оминуло, але вибуховою хвилею зірвало шифер, вибило вікна. Днями закінчили усе відновлювати. По допомогу не зверталися, все самі.

Останній тиждень в Бузовій вже повернулись ледь всі жителі. Тут, як скрізь в околиці люди здебільшого гуртуються й допомагають одне одному. «Це ж бачите, так повертаємося до мирного життя. І знайомі допомагають, сусіди, хто чим може, і як може», - кажуть місцеві.

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Паркан Олександру завалив російський танк, коли розвертався. На зараз тут у громаді, а це 14 сіл, відновлено і газо, і водопостачання, електрику. Триває відновлення комунікацій, будинків, інфраструктури, пояснює староста одного із округів ОТГ, її телефон не змовкає. «Двадцять чотири на сім... Дуже багато дзвінків надходить. Про допомогу в основном, тому що люди залишилися без житла. Але зараз іде програма "модульні домівки". Відновлення будинків, склали понад 700 актів. Тепер, у нас ще програма - вікна. У кого які вікна вибиті, тому будуть безкоштовно вставляти волонтери», - розповідає староста Людмила Закаблук.

Більш складно зі зруйнованими школою, амбулаторією та великими підприємствами, що давали роботи в громаді. Але кошти на відновлення цього по троху збираються. А ще, допомогу пообіцяли закордонні волонтерські фонди. «Процес іде, але ж не все так швидко, як хотілось би людям. Працюємо», - кажуть місцеві.

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