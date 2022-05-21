Мешканці тимчасово окупованих територій активізують співпрацю з розвідниками України – ГУР

Мешканці на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донеччини та Луганщини, активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

Через військові невдачі та втрати живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки російських загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.

Про це повідомляє Головне Управління розвідки МО України.

Так, за даними розвідки, після повного розгрому ЗСУ кількох підрозділів, до складу яких входили примусово мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах Росії.

Російські окупаційні адміністрації отримали термінову вказівку з Москви проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.

"Нещодавно в так званому "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине". Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія втрачає безпілотники, це негативно вплине на її оперативну ефективність у війни.

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