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Мешканці висотки Ірпеня взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів

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Мешканці висотки Ірпеня взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів

Близько тисячі обстріляних багатоповерхівок потребують часткового відновлення на Київщині - це попередні результати останнього обстеження висоток.

В Уряді поки виділили кошти тільки для часткового ремонту, а про капітальний - наразі не йдеться. Отже, мешканці квартир до зими готуються самотужки. Особливості відновлення висотки, де замість квартир - порожнеча і дірки від російських снарядів, йдеться в ТСН.

Алісі 7 і вона уже  двічі тікала від війни. Спочатку вагітна  нею мама  покинула квартиру в окупованому Луганську. Дівчинка  народилася вже в Харкові, де стала переселенкою. Потім родина взяли іпотеку і викупили квартиру на 14 поверсі новобудови у затишному Ірпені. «Назбирали за 2 роки, зробили ремонт тільки завершили ремонт і продовжилась війна», - каже мама дівчинки.

Тепер над її ліжком у стіні дірка від російського  снаряду. Проте найбільше руйнування -  за стіною дитячої кімнати - у сусідній квартирі. «Це сусідня квартира, вибило стіну і влетіло і розтрощило не лише цю квартиру і цю однокімнатну», - показують люди руйнування.

З цієї квартири можно побачити краєвиди Бучі і Гостомеля. Сусіди поміняли двері і залишили ключі Євгенії, але доньку сюди вона не пускає. Таких вщент зруйнованих осель у цій висотці  10. Ще десятки квартир пошкоджені частково. «Снаряди ми знаходили у себе в квартирі, коли повернулись. Я знайшла в себе в квартирі 11 штук», - розповідають мешканці.  

На цьому ж 14-му поверсі знесло ще одну однокімнатну квартиру. На 18 поверсі ураження ще гірші. Люди, чиї квартири ще можно відремонтувати, найбільше переймаються тим, як закрити дірки в домі. «Якщо ми не закриємо ці стіни у нас будинок із піноблоку - наш будинок не витримає зиму і ми всі залишимось без житла, а це 220 квартир», - кажуть мешканці.  

На відновлення будинку необхідно назбирати мільйон гривень. Перше, що намагалися зробити мешканці будинку - відновити несучу колону на 18 поверсі.  Нині почали збирати кошти на ще одну опорну колону на 14 тому поверсі.  

«Тут ще не так страшно, бо лише дах тримається, а на 14 там тримаються інші поверхи, а там підлога є з тріщинами.  Чекати у нас немає сенсу, нам треба це все ремонтувати люди повертаються і нам треба десь зимувати і щоб наш будинок не зруйнувався ще більше», - розмірковують сусіди.  

В Ірпені на  відновлення чекають понад 170 таких частково пошкоджених снарядами багатоповерхівок. Поки влада області допомагає лише у поточному ремонті  і  будівлям  соціальної інфраструктури. Їхня висотка в новозведеному кварталі поки не в пріоритеті відновлення, жителі про це знають і  знайшли підрядника, який готовий взятись укріпити дім до зими. «Нам поставили кошторис в 1 млн 25 тисяч  - це залатати стіни і це залатати весь будинок, де дірки. Це ще не вікна. Вікна - це окремо», - кажуть мешканці.

Самотужки таку суму  люди визнають не осилять, тому розпочали  збір у соцмережах.

Євгенія яка уже вдруге відновлює дім для своєї доньки Аліси після війни -  поки не знає як назбирати  таку суму,  але  мешканців дому виклики об’єднали і тут налаштовані боротись.

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