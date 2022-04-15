Мешканці висотки в Бучі перетворити її на фортецю: згуртованість людей допомогла їм пережити найважчі часи

Керівниця ОСББ взяла на себе роль керманичя і не дозволяла здаватись.

У Бучі з-понад 20 зруйнованих багатоповерхівок - дві відновленню не підлягають. Нині розглядають питання демонтажу найпошкодженіших висоток. Разом із тим, протягують нову лінію електропередач. Вулиці міста майже повністю відчистили од уламків снарядів та скла. Самі ж бучанці потроху повертаються додому та беруться за ремонти.

Про це йдеться в ТСН.

А в одній із висоток мешканці облаштували маленьку кухню просто у під’їзді і вперше за місяць тут можуть приготувати їжу на газу. Балони видала мерія, бо у квартирах газ вимкнули ще на початку війни, а з ним і світло і воду. Поряд у дворі гріють воду на чай, а стіл накривають просто на лаві. Харчі, які привезли волонтери ділять аж на 10 сімей, які жили у висотці увесь час окупації. Кажуть, найбільше чекали хліба, бо не їли його майже місяць. «Коли привезли перший хліб, кусень сала і цибулина. І ми його їли. Їли, і що вам сказать, що сльози на очах», - пригадують місцеві.

Усі авіаудари, обстріли з артилерії та стрілецькі бої на вулицях Бучі ця висотка витримала просто дивом, кажуть її мешканці. Поки окупанти трощили сусідні висотки цей будинок ніби знав, що має вберегти життя десятків людей. Тут створили справжній острівець безпеки керівниця ОСББ і в найгарячіші дні не полишила своєї справи. А надто, об’єднала навколо себе всіх сусідів. «Я приходжу додому і дійсно плачу. Мені важко. Але якщо б я їх не підтримувала, ми може б і не вижили. Я завжди казала, все буде добре. Ми виживимо. Ми українці! Ми витримаємо! Дівчат, хлопці, нам треба витримати», - каже Галина.

Всі тримались докупи і навіть не виходили з подвір'я. У такій ізоляції прожили майже всі дні окупації. І навіть не знали про всі страшні злочини коїть російська армія на вулицях Бучі: про мародерства російських солдатів і про вбивства мирних людей та зґвалтування жінок і дітей. Але біда дісталась і їхнього дому. Куля російського солдата обірвала життя сусіда Сергія, коли пішов гуляти із собакою на сусідню вулицю. Ховати чоловіка пішли також усім будинком. Хоч і знали, що у сусідній висотці чатує снайпер. «Взяли рядно, те, що у нас було. Хлопці поклали на рядно. В тачку поклали. Він ще теплий, все. І так сюда, по цій дорозі і везли. Але везли і боялись, бо там снайпер. Наш Соляник Сережа. Ми тут його поховали, табличку зробили, хрест зробили, що змогли на той час», - показують сусіди.

Досвід бучанців: як люди самоорганізовуються та зберігають життя одне одному

Могилою для Сергія стала яма вирита сусідами на будмайданчику поряд з домом. Вже згодом тут з’явились і інші поховання, а нині тіла вже забрали. А їх могло бути ще більше, каже Михайло. Бо і сам потрапив під зливу ворожих куль, коли готував їжу на повір’ї. Відтоді з двору ні ногою, згадують мешканці. Побоюючись розстрілів вирішили заблокувати і сам дім. Пані Галина вигадала саморобний замок, який одного дня врятував їх від непроханих озброєних гостей. Такими пристроями, якы блокували дверрі зсередини, обладнали всі три під’їзди і досі щільно замикають двері на ніч, аби не вліз ніхто чужий.

Навіть, коли обстріли стихли, люди продовжують триматись разом.

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