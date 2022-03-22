Провокація від спецслужб РФ: мешканці Закарпаття отримують смс із закликами ворожнечі щодо угорської громади

На Закарпатті окупанти намагаються проводити інформаційно-психологічну спецоперацію.

Мешканцям Закарпаття надходять смс-повідомлення провокаційного характеру із закликом розпалювання ворожнечі щодо угорської громади в Україні.

Росіяни проводять інформаційно-психологічну спецоперацію на Закарпатті.

Про це повідомив політолог Михайло Басараб у Facebook.

"Завдання росіян – провокувати серед українців агресію проти країни-члена ЄС і НАТО. Це давні і добре відомі методи роботи російських спецслужб", - написав він.

Він також наголосив, що незважаючи на публічні заяви угорських урядовців, Євросоюз і Альянс консенсусними рішеннями надають Україні життєво важливо підтримку.

Нагадаємо, представники угорської громади отримували погрози в соцмережах.

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