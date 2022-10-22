Мешканці Зеленодольська вперше за час війни в тиші і наважуються виходити на вулицю

Мешканці Зеленодольська вперше за час війни в чують тишу вже другий тиждень і нарешті наважуються виходити на вулицю, йдеться в ТСН.

Місто Зеленодольськ, що у Криворізькому районі, поволі переводить подих і обережно повертається до життя після майже пів року щоденних обстрілів.

У Зеленодольську люди все сміливіше виходять на вулицю, насолоджується такою жаданою тишею. "Два тижні в нас було тихо, вже третій тиждень в нас йде, а гучно в нас пів року було, так гучно, дуже гучно і страшно", - розповідає місцева мешканка Наталія.

Жінки посміються, але то сміх крізь сльози, бо в їхніх квартирах повністю вибиті вікна. Холод такий, що надворі нині тепліше. Кажуть, часто прильоти ставались настільки несподівано, що не встигали ховатись, а просто доводилось закривати голову руками.

Іншу сусідку від поранення врятувало покривало, яким завісила вікно. "Навпроти нашого вікна якраз воно розірвалося, я не встигла втекти. Добре, що вікно закрите покривалом, скло полетіло в усі боки, а покривало трохи затримало його", - каже Ніна.

В місті активно працюють комунальники, будівельники латають дірки на фасадах будинків. Зізнаються, часто робили це під канонаду обстрілів. "В буквальному сенсі під загрозою, сирена, не сирена, люди працюють Треба відновлювати вчасно це все і не чекали поки закінчиться", - кажуть вони.

Склять вітражні вікна і спортивного комплексу, попередні повибивало під час обстрілу з "Градів". "Місяць тому це був приліт "Граду", десь було 9 прильотів на стадіон, на зал. Скло тоді лягло 360 квадратних метрів", - розповідає директор.

Пів року безперервних обстрілів Зеленодольська - місцеві вперше чують тишу

Третина будівель у Зеленодольську пошкоджені, сімсот квартир зруйновані. Усе це зараз намагаються відновити до зими, розповідає міський голова. "Наші майже всі школи зазнали ушкоджень, дитячі садочки, ЦНАПи, дуже багато роботи по відновленню і ми намагаємось якомога швидше відновити це. Щоб коли настане мир і прийде перемога наші діти і люди зайшли в будівлі, які залишились в нормальному стані", - каже міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий.

У понівечений війною Зеленодольськ поволі повертаються його жителі. Майже половина тих, хто змушений був втікати від обстрілів, уже знову вдома.

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