Мешканців деокупованої частини Херсонщини просять евакуюватися: стали відомі деталі

На Херсонщині мешканців деокупованих територій просять евакуюватися з огляду на ситуацію, яка склалася у звільнених населених пунктах.

Про це повідомили в Херсонскій обласній військовій адміністрації.

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Як стало відомо, мешканців просять евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб.

Для цього потрібно:

Звернутися на “гарячу лінію” Херсонської ОВА за номером: +0 800 330 951 чи написати в чатбот.

Повідомити про намір евакуюватися - спеціалісти сформують вашу заявку.

З вами зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації.

У зазначений час прийдіть на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.

“При звернені до ОВА вкажіть свої гуманітарні потреби. Після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме вам грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім цього, ви можете подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій”, - наголосили в обласній військовій адміністрації.

Звернутися за допомогою можна на сайті.

Нагадаємо, що росіяни на тлі успіхів ЗСУ готуються оборонятися на півдні.

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