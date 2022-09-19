Мешканців деокупованої частини Херсонщини просять евакуюватися: стали відомі деталі

Мешканців деокупованої частини Херсонщини просять евакуюватися.
На Херсонщині мешканців деокупованих територій просять евакуюватися з огляду на ситуацію, яка склалася у звільнених населених пунктах.
Про це повідомили в Херсонскій обласній військовій адміністрації.
Як стало відомо, мешканців просять евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб.
Для цього потрібно:
- Звернутися на “гарячу лінію” Херсонської ОВА за номером: +0 800 330 951 чи написати в чатбот.
- Повідомити про намір евакуюватися - спеціалісти сформують вашу заявку.
- З вами зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації.
- У зазначений час прийдіть на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.
“При звернені до ОВА вкажіть свої гуманітарні потреби. Після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме вам грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім цього, ви можете подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій”, - наголосили в обласній військовій адміністрації.
Звернутися за допомогою можна на сайті.
Нагадаємо, що росіяни на тлі успіхів ЗСУ готуються оборонятися на півдні.
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