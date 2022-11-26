Мешканців Нікопольщини попередили про замінування берегової лінії Каховського водосховища

В районі діє заборона на відвідування берегової лінії Каховського водосховища у зв'язку із замінуванням території.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині берегова лінія Каховського водосховища замінована, та діє цілодобова заборона виходу на воду.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Друзі, нагадую, що в районі діє цілодобова заборона виходу на воду. Мова йде про акваторію Каховського водосховища, де військові патрулі здійснюють цілодобовий контроль берегової смуги. Останній тиждень маємо прикрі випадки нічних спроб виходу на воду жителями прибережних територій. Ці випадки закінчились попереджувальним вогнем зі стрілецької зброї та затриманням порушників. Військові мають команду відкривати вогонь на враження по надводних цілях", - йдеться у повідомленні.

Очільник РВА ще раз наголосив, що в багатьох місцях берегова лінія замінована. Тож звичайний вихід до берегової смуги цивільних осіб може призвести до травми або смерті.

"Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку. Прошу з розумінням поставитись до обмежень обумовлених збройною агресією рф. Всі заборони буде скасовано після звільнення протилежного берегу водосховища", - резюмував Євтушенко.

Ситуація на Дніпропетровщині

У суботу вранці, 26 листопада, у Дніпрі стався "приліт". Росіяни обстріляли житловий квартал. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, одна жінка – у важкому стані.

У ніч проти 26 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загарбники атакували Марганець, Нікополь та навколишні села. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

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