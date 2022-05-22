Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканців Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через морські міни РФ

Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканців Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через морські міни РФ

Фото: ДСНС

Жителів Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через російські морські міни, які можуть бути викинуті на пляжі сильним вітром.

Також місцева влада закликає дотримуватися правил безпеки та слідувати в укриття під час повітряної тривоги.

Про це з посиланням на ОК "Південь" повідомляє Одеська міська рада. 

"Оперативне командування "Південь" нагадує про небезпеку відвідування узбережжя, оскільки після штормових вітрів ймовірний викид морських мін. І традиційно - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. В готовності до використання понад півтора десятка снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Читайте також:

Наступна публікація