Мешканців Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через морські міни РФ

Жителів Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через російські морські міни, які можуть бути викинуті на пляжі сильним вітром.
Також місцева влада закликає дотримуватися правил безпеки та слідувати в укриття під час повітряної тривоги.
Про це з посиланням на ОК "Південь" повідомляє Одеська міська рада.
"Оперативне командування "Південь" нагадує про небезпеку відвідування узбережжя, оскільки після штормових вітрів ймовірний викид морських мін. І традиційно - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні міськради.
Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. В готовності до використання понад півтора десятка снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.
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