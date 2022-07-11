Мешканців окупованого Маріуполя закликають якнайшвидше евакуюватися з міста

Потрібно це, зокрема тому, що до зими відновлення інфраструктури не буде. У домівках не буде газо та теплопостачання.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, відновлення інфраструктури міста до зими неможливо. Частина районів буде мати воду та електроенергію, але погану. Андрющенко каже, що сама окупаційна влада починає потроху визнавати проблему.

“Майже сьогодні гауляйтер Пушилін заявив росЗМІ, що, “з урахуванням ступеня руйнувань у Маріуполі все зробити до вересня, на жаль, не вдасться. Проте робота проведена вже дуже серйозна”. У перекладі на людську - зима буде холодною”, - розповів Петро Андрющенко.

Він також додав, що медична система не запрацює, бо в місті немає навіть майже жодного педіатра, маммолога, інфекціониста, онколога, нефролога, також є нестача терапевтів.

“Обладнання вкрадене та для його повноцінної заміни потрібні гроші, час та його наявність. Через санкції росія не зможе поновити медобладнання, а власного не виробляє. Відсутність медицини - це гарантована низька якість життя”, - підкреслив радник міського голови.

Окремо він зазначив, що під питанням у місті і безпека. Саме через поліцію містяни вирішують повернення та пошук вкраденого майна за гроші. Саме поліції ви знов сплачуєте хабар за пришвидчення фільтрації. Поліція окупантів - це не про безпеку, а про заробіток. То дуже швидко в місті набере потужності третя сила - криміналітет.

“Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони покривають власні військові маневри - ви самі бачите колони техники, що рухається через місто. Але поки є шлях - користуйтесь. Другої нагоди може не бути. Контрнаступ вже йде на півдні. До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це - мішень. А ви - поруч, тому що ви живий щит для росіян. В разі влучання в склад БК страждають квартали поруч від детонації снарядів. Не наражайте себе на небезпеку”, - відмітив Петро Андрющенко.

На осінь, додає Андрющенко, влада планує розпочати офіційну мобілізацію в Маріуполі. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність, - додав радник міського голови.

Нагадаємо, що окупанти заблокували один із мікрорайонів Мелітополя.

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