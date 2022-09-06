Мешканців Оріхова закликають евакуюватися через активні бойові дії

Людям радять переїхати до безпечніших місць для збереження життя та здоров'я.
Через активні бойові дії мешканцям Оріхова Запорізької області рекомендовано евакуюватися.
Про це заявила Оріхівська міська територіальна громада.
"У зв’язку з активними бойовими діями на території громади, враховуючи реальну загрозу життю і безпеці, рекомендуємо евакуюватися. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних", - йдеться у дописі.
Зазначається, що евакуацію людей проводитимуть по мірі формування списків.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає рейси для евакуації переселенців з Криму.
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