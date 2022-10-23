Мешканців Рівного попередили про віялові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла

Сьогодні, у другій половині дня, у Рівному очікуються віялові відключення електроенергії.

У неділю, 23 жовтня, у Рівному очікуються віялові відключення світла від 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

Почергово відключатимуться:

Північний (частинами – одні абоненти будуть з напругою, інші – без);

автовокзал Чайка;

район автовокзалу на Київській;

район Радіозаводу;

Мототреку;

Новий двір;

12 школа;

Покровський собор;

Грабник;

Гідропарк (Степана Бандери, Короленка, Замкова).

"Де саме та в який час – надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста", - зазначив мер.

Масштабна атака об'єктів енергетики України 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.

У неділю, 23 жовтня, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

За даними КМДА, ​​у Києві 23 жовтня після атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури почалися стабілізаційні відключення світла.

На Волині після атак РФ світло повернули 91 тисячі споживачів.

У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.

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