Мешканців Рівного попередили про віялові відключення електроенергії: де сьогодні не буде світла

Сьогодні, у другій половині дня, у Рівному очікуються віялові відключення електроенергії.
У неділю, 23 жовтня, у Рівному очікуються віялові відключення світла від 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.
Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.
Почергово відключатимуться:
- Північний (частинами – одні абоненти будуть з напругою, інші – без);
- автовокзал Чайка;
- район автовокзалу на Київській;
- район Радіозаводу;
- Мототреку;
- Новий двір;
- 12 школа;
- Покровський собор;
- Грабник;
- Гідропарк (Степана Бандери, Короленка, Замкова).
"Де саме та в який час – надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста", - зазначив мер.
Масштабна атака об'єктів енергетики України 22 жовтня
У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.
Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.
У неділю, 23 жовтня, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.
За даними КМДА, у Києві 23 жовтня після атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури почалися стабілізаційні відключення світла.
На Волині після атак РФ світло повернули 91 тисячі споживачів.
У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.
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