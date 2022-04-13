Мешканців селища на Дніпропетровщині просять не виходити на вулицю: у чому небезпека

Мешканців селища на Дніпропетровщині просять не виходити на вулицю: у чому небезпека

На Дніпропетровщині триває розмінування.

Мешканців селища Мала Костромка на Дніпропетровщині з 9-ї ранку 13 квітня просять не виходити та не пересуватися вулицями. Там почали працювати сапери.

Про це повідомив Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий.

"Почнуть працювати сапери, тому жителів селища Мала Костромка прошу 13 квітня починаючи з 9:00 не виходити і не пересуватись вулицям. Коли вони закінчують роботи – повідомлю", - написав він.

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Нагадаємо, у Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати.

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