Мешканців Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

Ситуація у регіоні постійно змінюється. На Запоріжжі є населені пункти, де 80% жителів вже виїхали. Втім, багато людей все ще залишаються.

Про це повідомив в інтерв'ю керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха в "Укрінформ".

"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз деякі вже повертаються. Відбуваються зміни у свідомості людей. Перші обстріли люди боялися, а зараз звикли... Незважаючи на це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", - наголосив Старух.

За його словами, на окупованих територіях через російських загарбників були випадки загибелі мирного населення. "Кількість загиблих невелика, але кожна смерть - це велика трагедія", - підкреслив голова ОВА.

Як повідомлялося, Збройні сили України можуть до кінця 2022-го повністю звільнити від російських окупантів Запорізьку область. Реперними точками є 1 вересня, а також початок опалювального сезону. В ОВА наголошують, що важливо якнайшвидше вигнати загарбників, аби вирішити питання щодо організації освітнього процесу дітей та забезпечення населення теплом.

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