Мешканець Хмельницької області організував незаконний перетин кордону: заробив 100 тис. доларів

Чоловікові оголошено про підозру.

Мешканець Хмельницької області організував перетин держкордону поза пунктами пропуску на Буковині.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Для більшості українських чоловіків віком 18-60 років виїзд за кордон заборонений. Виїхати з країни можуть лише жінки і діти. Відтак допомогти чоловікам вирішив хмельничанин. Прикордонники повідомляють, що чоловік вирішив налагодити незаконну схему в умовах воєнного стану. Його "послугами" скористалися 25 осіб". Завдяки цьому він отримав понад 100 тисяч доларів.

Зазначається, що 6 березня організатор забезпечив перевезення військовозобов'язаних до ділянки держкордону України у напрямку Молдови між населеними пунктами м. Сокиряни та с. Волошкове у Чернівецькій області. Звідти особи пішки попрямували через кордон та були виявлені прикордонниками.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, які причетні до схеми. Тим часом чоловікові повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років.