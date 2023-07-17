Мешканець Краматорська "зливав" окупантам інформацію про ракетні удари: СБУ затримала зрадника (фото)

Чоловік в месенджері казав, що йому "нічого боятися".

Служба безпеки України затримала інформатора, який “звітував” російській ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

“Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто. Найбільше фсб цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України. Встановлено, що крім вказаного факту інформатор фсб приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста”, - розповіли в СБУ.

Ця інформація потрібна була окупантам для повторного удару по місту. Затримали агента під час його підготовки до нового ворожого завдання.

“Інформатором фсб виявився місцевий житель, якого спецслужба рф залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - додали у СБУ.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетами по багатоквартирному сектору Краматорська.

Читайте також: