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Мешканка Бородянки після пережитого голоду і терору окупантів розповіла, як російські солдати катували її сусіда (фото)

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Мешканка Бородянки після пережитого голоду і терору окупантів розповіла, як російські солдати катували її сусіда (фото)

Philippe de Poulpiquet

Жителі Бородянки із жахом переживали російську окупацію.

Місто Бородянка, що за 50 кілометрів від Києва, було понад місяць в пеклі безперервних боїв між російською та українською арміями. Жителі із жахом переживали російську окупацію.

Про це розповідає французький фотограф Філіп де Пульпіке, який нині працює в Україні.

На його сторінці йдеться про літнє подружжя із Бородянки, яке провело 8 днів у ямі в підвалі свого будинку у той час, як росіяни кілька днів стріляли на вулиці, просто перед їхнім будинком. Зіна та Микола терпіли голод і терор окупантів. Жінка пригадує, як на власні очі бачила, як російські солдати катували їхнього сусіда.

"Вони змусили його тримати каміння на відстані витягнутої руки і змушували під погрозою зброї згинати ноги, не зупиняючись. Якщо він не міг цього зробити, вони казали, що вони прострілять йому ноги", - розповідає жінка.

Наслідки російської окупації в Бородянці / © Philippe de Poulpiquet
Наслідки російської окупації в Бородянці / Philippe de Poulpiquet
Бородянка після армії Росії / © Philippe de Poulpiquet
Бородянка після армії Росії / Philippe de Poulpiquet
Росіяни розбомбили Бородянку / © Philippe de Poulpiquet
Росіяни розбомбили Бородянку / Philippe de Poulpiquet

Нагадаємо, 53-річний чоловік розповів про пережитий терор у Бучі. Росіяни, зокрема, дали йому 20 хвилин, щоб закопати понівечене тіло друга. 

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