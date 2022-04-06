Мешканка Бородянки після пережитого голоду і терору окупантів розповіла, як російські солдати катували її сусіда (фото)

Мешканка Бородянки після пережитого голоду і терору окупантів розповіла, як російські солдати катували її сусіда (фото)

Жителі Бородянки із жахом переживали російську окупацію.

Місто Бородянка, що за 50 кілометрів від Києва, було понад місяць в пеклі безперервних боїв між російською та українською арміями. Жителі із жахом переживали російську окупацію.

Про це розповідає французький фотограф Філіп де Пульпіке, який нині працює в Україні.

На його сторінці йдеться про літнє подружжя із Бородянки, яке провело 8 днів у ямі в підвалі свого будинку у той час, як росіяни кілька днів стріляли на вулиці, просто перед їхнім будинком. Зіна та Микола терпіли голод і терор окупантів. Жінка пригадує, як на власні очі бачила, як російські солдати катували їхнього сусіда.

"Вони змусили його тримати каміння на відстані витягнутої руки і змушували під погрозою зброї згинати ноги, не зупиняючись. Якщо він не міг цього зробити, вони казали, що вони прострілять йому ноги", - розповідає жінка.

Наслідки російської окупації в Бородянці / Philippe de Poulpiquet

Бородянка після армії Росії / Philippe de Poulpiquet

Росіяни розбомбили Бородянку / Philippe de Poulpiquet

Нагадаємо, 53-річний чоловік розповів про пережитий терор у Бучі. Росіяни, зокрема, дали йому 20 хвилин, щоб закопати понівечене тіло друга.

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