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Мешканка Маріуполя розповіла, як окупанти змусили шукати тіло свекрухи на "кладовищі непохованих тіл"

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Мешканка Маріуполя розповіла, як окупанти змусили шукати тіло свекрухи на "кладовищі непохованих тіл"

Фото: Маріупольська міська рада

У блокадному Маріуполі, який російські окупанти зрівняли із землею, загарбники розмістили морг просто у центрі міста біля ТЦ.

Одна з жінок на ім'я Ольга розповіла, як посеред вулиці розбомбленого росіянами Маріуполя шукала там свою свекруху.

 Про це йдеться в Instagram-щоденнику "Ua on fire".

Родина Ольги мешкала на Лівобережжі. Під час обстрілів у їхній будинок було пряме влучання ракети. Літня жінка не змогла вибратися — згоріла заживо.

За її словами, після того, як окупанти встановили контроль над містом, до їхнього будинку приходили росіяни. Вони забрали останки жінки і сказали родичам, що ті зможуть прийти до моргу, забрати рештки та поховати її.

Коли Ольга прийшла до моргу, з'ясувалося, що в базу померлу свекруху не внесли. Її залишків немає. І ховати родині немає кого.

Жінці довелося на власні очі побачити це "кладовище непохованих тіл", шукаючи тіло родички.

"Жодних холодильників там немає. Тіла звозять і складають просто на вулиці, на асфальті, під сонцем. Усі тіла вже розкладаються. Люди, працівники моргу, вже не чутливі до цього. Важко сказати, скільки тіл лежить там, їх — сотні", - каже вона.

Раніше ми розповідали, як спритна "влада" у Маріуполі організовує поховання загиблих за 20 тис. грн.

Нагадаємо, окупанти не віддають рідним тіло загиблого бійця "Азову", який у бою врятував побратима.

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