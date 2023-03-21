Мешканку Херсонщини засудили до 5 років в'язниці за організацію "референдуму"

У вівторок, 21 березня, до п'яти років позбавлення волі засудили жительку Херсонської області, яка брала участь у проведенні псевдореферендуму в регіоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Мешканку Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області визнали винною в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Її засудили до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, жінку позбавили права обіймати посади в органах держвлади. Також їй упродовж 10 років заборонено займатися діяльністю, яка пов'язана з виборчим процесом.

"Обвинувачена добровільно брала участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області. Від 23 до 27 вересня 2022 року жінка в супроводі озброєних представників РФ ходила по домівках місцевих мешканців із бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдоволевиявлення вона передала бюлетені військовим РФ, за що отримала "винагороду" в рублях", - йдеться у повідомленні.

Колаборантку викрили та затримали на деокупованій території Херсонської області.

Нагадаємо, в Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії.

Читайте також: