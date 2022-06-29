Мета Путіна - знищити українські міста та вдарити по країнах Балтії, Молдові та Польщі - Зеленський

Путін у війні проти України має маштабні плані - закрема завоювати не лише нашу державу, але й інші сусідні країни.

Мета Путіна - знищити українські міста. Тому він віддає накази атакувати з важкого озброєння мирні цивільні об’єкти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до НАТО.

"Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні артилерійські удари? Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей залишили міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана "друга армія світу" заходить в ці міста - вже порожні і мертві. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що РФ має на меті розширення власних кордонів. Путін вважає своєю власністю колишні республіки радянського союзу. Під ударами можуть опинитися країни Балтії, Молдова та Польща.

"Росія хоче поглинути так всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це - справжня ціль Росії. Питання - хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь: усі вони. Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають - як можливу майбутню, вони знову хочуть її поневолити", - пояснив Володимир Зеленський.

Окремо він додав, що протягом року ситуація може погіршитися, що призведе до “реального провалу” альянсу.

Нагадаємо, що в ОВА прокоментували загрозу нового наступу окупантів на Запоріжжі.

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