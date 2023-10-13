"Мета – вбити нас усіх": у Зеленського розповіли про атаки ворога на Авдіївському напрямку

В ОП зазначили, що окупанти використовують фосфорні боєприпаси та "хочуть закидати все навколо своїм м’ясом".

Російські війська кинули багато сил на Авдіївський напрямок, однак українська армія зараз у складних боях тримає позиції.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив уранці 13 жовтня.

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м’ясом", – написав Єрмак.

Він запевнив, що українська армія зараз у складних боях тримає свої позиції на Авдіївському напрямку.

"Ми всі повинні пам’ятати – війна продовжується. Мета ворога незмінна – вбити нас усіх", – наголосив керівник ОП.

Він додав, що росіяни не цінують своїх людей, тому в боях роблять ставку на кількість бійців. Тоді як сила українців полягає в якості, єдності та "в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян".

Зруйнована Авдіївська міська лікарня / Фото з місцевих пабліків

Ситуація в Авдіївці зараз

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вранці 13 жовтня повідомив, що російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону на Авдіївському напрямку, однак наразі ворог успіхів не має. Сили оборони України відбили понад 20 атак противника протягом доби в районі Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися їм на Південному чи Запорізькому напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївку тримають "титани": Пекло вже четверту добу! Під завалами цивільні! | Барабаш

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