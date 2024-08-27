Мета ворога – повна окупація Донбасу: Зеленський розповів, який план протидії мають ЗСУ

Мета ворога – повна окупація Донбасу. Президент України Володимир Зеленський розповів, який план протидії мають ЗСУ.

Про це український президент заявив під час пресконференції 27 серпня.

Зеленський розповів про план дій

Зеленський розповів про план дій ЗСУ стосовно Донецької області.

"План дій – не дати йому (ворогові – ред.) реалізувати це (окупувати всю Донеччину – ред.). І з цим планом ми живемо дуже давно, і це абсолютно відкрита інформація, що це головна їхня місія на сході нашої держави – повна окупація Донбасу. Наше завдання – не дати їм такої можливості. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни", – зазначив він.

Президент наголосив, що завдання України – стабілізувати ситуацію на сході держави.

"Бо для стабілізації ситуації їм (російским військовим – ред.) доведеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій Збройних сил України. Але це непросто… Це найскладніше. Там треба стабілізувати ситуацію. Зробити все для цього", – резюмував Володимир Зеленський.

Також президент відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! Пресконференція Володимира Зеленського

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