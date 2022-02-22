"Мета - знищення України": учасник тристоронньої групи від України оцінив визнання Путіним ОРДЛО

Цивілізований світ реагує спільним засудженням, рішення Путіна і в Європі, і в Штатах називають свідомим виходом з Мінських угод.

Дружба та взаємна допомога: російська Дума, тим часом, втигла ратифікувати угоди про співпрацю з ОРДЛО. І підтримала визнання незалежності цих територіальних утворень. Договори про співпрацю передбачають у тому числі підтримку - військову. Російські війська вже увійшли до українського Донбасу. У планах, принаймні, це визначено в угодах, розміщення там військових баз.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За пів доби до того, як державна дума офіційно ухвалила угоду про дружбу та співпрацю, ще вночі до Донецька заходять російські танки. Під російські мілітаристські пісні їх зустрічають з прапорами - нечисельні донеччани, яких не набагато більше, ніж камер навколо них. Цьому передувала майже годинна промова Путіна, присвячена тому, що Україну створили більшовики і вона ніколи не була справжньою державою. А була загрозою для Росії, бо її використовував Захід. Навчальні місії НАТО Путін називає, "майже базами", навіть не намагаючись зробити вигляд, що шукає виправдання для подальших планів.

Росія звертається до світу із закликом визнати ОРДЛО. Однак, крім так само невизнаних Абхазії і Південної Осетії, які Росія за схожим сценарієм відколола від Грузії в 2008, відгукнулися лише Нікарагуа, Венесуела та Куба, останній за це довелося знову реструктуризувати борг. Одразу після ратифікації угоди про дружбу.

Цивілізований світ реагує спільним засудженням, рішення Путіна і в Європі, і в Штатах називають свідомим виходом з Мінських угод. У Великій Британії збирають екстренну нараду і прямо говорять, що це - не просто затвердження вже існуючих 8 років окупації - це початок нового вторгнення.

«Звернення Путіна ще вночі продемонструвало нам, що він збирається визнати незалежні держави на Донбасі, і це визнання буде включати територію, яка перебуває на іншому боці лінії розмежування», - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Російська Дума ратифікувала угоди про співпрацю зі самопроголошеними "ЛДНР"

Де тепер проходить межа псевдореспубілк? Речник Кремля заявляє, їх визнали в рамках проголошених кордонів. З Луганська, навіть не дочекавшись офіційного ухвалення угоди про дружбу, вже лунає вимога до збройних сил України: піти з усієї території Донбасу, бо, мовляв, їхній кордон - проходить межі Луганської області, так записано в її конституції. Так було заплановано, вважає Сергій Гармаш, учасник тристоронньої групи від України.

«Путін визнав «Л/ДНР» у тих межах, як написано у їхній «конституції». Ми повинні чітко розуміти для чого це? Ми всі чули з промови, що мета - знищення України», - зазначив Гармаш.

Росія визнає псевдореспубліки в кордонах, в яких вони реалізують свої повноваження та юрисдикцію - слова замміністра закордонних справ Росії теж нічого не пояснюють. Кордони начебто мають зафіксувати окремими угодами. Поки що ніхто, крім Путіна, і гадки не має, що в них буде написано.

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