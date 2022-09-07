"Мета – знищення української держави": Тука пояснив заяву Путіна про "антиросійський анклав"

Тука вважає, що Путін просто з'їхав з глузду.

Путін відзначився новою сканадальною заявою і сказав, що нібито в Україні має місце "антиросійський анклав", який він має намір ліквідувати.

Маразматичний вислів російського диктатора прокоментував ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та ексочільник Луганської ОДА (2015-2016 роки) Георгій Тука в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Тука припускає, що, судячи з риторики, під "антиросійським анклавом" Путін має на увазі саму Україну.

"Коли він зустрічався зі школярами, він заявив, що в Україні різко зросли антиросійські настрої. Дивно! Нас бомблять, вбивають, ґвалтують, грабують, а в нас зростають антиросійські настрої", — каже ексзаступник міністра.

Тука вважає, що Путін просто з'їхав з глузду.

"Фактично ця його цитата про "антиросійський анклав" дуже схожа на оголошення повномасштабної війни, мета якої – не якась там "демілітаризація" і "денацифікація", вся ця дурня собача. Дуже схоже на те, що мета цього мерзотника – знищення української держави", — підсумував Георгій Тука.

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися.

Читайте також: