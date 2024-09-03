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Метінвест Ахметова побудував для ЗСУ перший в Україні сталевий підземний шпиталь

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Метінвест Ахметова побудував для ЗСУ перший в Україні сталевий підземний шпиталь

Група Метінвест у межах ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» створила для Міністерства оборони України, в координації з Медичними силами «Схід», перший у країні підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій.

Сталевий шпиталь забезпечує реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу. І все це відбувається поблизу лінії фронту в безпечних для медиків і пацієнтів умовах.

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Базою для шпиталю стали сталеві бункери-«криївки», які розробив Метінвест, модернізовані та конструктивно змінені згідно з потребами військових медиків. Укомплектованість шпиталю відповідає рівню польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) згідно зі стандартами НАТО. Інвестиції Метінвесту в побудову сталевого підземного шпиталю та його комплектацію обладнанням становлять понад 20 млн грн. 

«Медичний шпиталь на глибині багатьох метрів під землею — найамбітніший і найскладніший проєкт, який нам доводилося реалізувати від початку повномасштабного вторгнення. Але у питанні порятунку життів українських захисників важлива кожна хвилина. Тому ми доклали максимум зусиль, аби не згаяти цей дорогоцінний час, і щоб наші лікарі мали усе потрібне для вчасного й ефективного надання допомоги», — каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.  

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Метінвест укомплектував шпиталь кисневими концентраторами, апаратом ШВЛ, кардіомоніторами, дефібриляторами, операційним устаткуванням та освітленням, стерилізаторами, системами обігріву пацієнта, медичними меблями тощо на загальну суму понад 7 млн грн. 

«Цей підземний шпиталь — найкращий з наявних стабілізаційних пунктів. Він дозволить надавати медичну допомогу понад 100 пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів наших героїв. Сподіваюсь, що кількість таких об’єктів буде зростати», — зазначив в.о. командира Медичних сил «Схід» Роман Кузєв. 

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Госпіталь спроєктовано на базі шести сталевих бункерів збільшеного розміру, та обладнано системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення. Також його додатково обладнано системами РЕБ високої потужності та альтернативними джерелами живлення. 

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Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн, з яких 4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-«криївок», серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, «ловці ланцетів», пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.

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