"Метінвест" безкоштовно надає бронепластини для українських захисників: куди звернутись для отримання 

Група Метінвест готова безкоштовно надавати пластини для бронежилетів на офіційний запит від ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та уповноважених представників влади.

Для цього достатньо просто написати листа на адресу smc@metinvestholding.com, вказавши всі контактні дані відповідальних осіб та вклавши офіційне звернення.

Про це йдеться в заяві компаніі Метінвест-СМЦ.



«Пластини виготовляються зі сталі власного виробництва та піддаються термічній обробці (гартування, гартування з відпуском) відповідно до чинної технологічної документації. Фізико-механічні характеристики виробів забезпечують необхідний рівень балістичної стійкості, що дозволяє використовувати їх як жорсткі захисні елементи для бронежилетів, що випускаються згідно ДСТУ 8782:2018. Пластини також можуть бути використані для підвищення кулестійкості окремих елементів автотранспорту та спеціальної техніки», - підкреслюють у компанії.



З початку повномасштабного вторгнення російської армії компанія Метінвест займалася пошуком необхідної сталі для бронепластин: використовували як власне виробництво, так і залучали партнерів для імпорту та переробки. Для своїх виробів експерти компанії розробили хімічний склад сталі, технологію виплавки, розливання та обробки тиском напівфабрикату, а також порізки та термообробки бронеплит.



«На даний момент на підприємствах Групи сформовано запас готових бронепластин, який постійно поповнюється. Вироби готові до оперативної передачі для потреб захисників України», - вказується у повідомленні.



Нагадаємо, від початку війни компанія «Метінвест» направила на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд гривен: вона закупляє та виробляє бронежилети для ЗСУ та ТРО, передає на передову спеціальну техніку, авто, каски, аптечки та турнікети. Також, у координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія започаткувала гуманітарний проєкт «Рятуємо життя», в рамках якого вже понад 85 тис людей отримали продуктові набори.