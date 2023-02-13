"Метод танкового канібалізму": експерт розповів, як Росія буде поповнювати запаси та скільки техніки має

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 3200 танків від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це безпрецедентне явище у веденні війн з часів Другої світової війни. Адже у Афганській війні, яка тривала практично 10 років, Радянський Союз втратив всього 147 машин.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"На початок цієї війни танковий штатний потенціал складав у межах 3400 машин. Отже майже добігаємо до 100% того, що вони мали на початок цієї війни. Чи мають вони заміну на ці танки, у частині, що стосується якісних машин – не мають і не будуть мати", - зазначив Черник.

Експерт також розповів, що лінія, котра виробляла танки Т-72, деградувала ще 1998 року. Росіяни можуть виробляти у межах до 50-70 танків на рік різних модифікацій Т-90.

"Тобто якісної техніки не буде. Разом з тим, на складах, починаючи від Т-62 і аж до Т-34, є ще поза 15 тисяч техніки, це неймовірно багато. Звичайно, все буде рухатится за методом канібалізму – три-чотири танки, і з нього ліплять один більш-менш боєздатний. Чи це повноцінна машина у розумінні якості – ні. Але це все ж таки зброя. Тому легковажити не можна", - резюмував він.

Нагадаємо, Петро Черник розповів, що у Росії на сьогодні не має сил та засобів для нового повномасштабного наступу на всій лінії фронту.

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